Стало известно, как будут работать МФЦ Подмосковья в новогодние каникулы

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
График работы центров «Мои документы» в Московской области в период с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года опубликовало Мингосуправления Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«В последний понедельник года, 30 декабря, МФЦ будут оказывать все услуги, время работы центров — с 8 утра до 18:00. 31 декабря откроются только дежурные МФЦ с семидневной рабочей неделей. Они будут работать с 8 утра до 14:00, а перечень оказываемых услуг сократится до регистрации смерти и оформлению захоронений», — говорится в сообщении.1, 3, 5 и 7 января все подмосковные МФЦ будут закрыты, а 2, 4, 6 и 8 января будут работать по своему обычному графику дежурные МФЦ, при этом будут предоставляться только услуги по регистрации смерти и оформлению захоронений.
С 9 января все центры «Мои документы» в Московской области вернуться к своему обычному графику работы.
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