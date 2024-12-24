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Стало известно, как будут работать МФЦ Подмосковья в новогодние каникулы

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

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График работы центров «Мои документы» в Московской области в период с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года опубликовало Мингосуправления Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«В последний понедельник года, 30 декабря, МФЦ будут оказывать все услуги, время работы центров — с 8 утра до 18:00. 31 декабря откроются только дежурные МФЦ с семидневной рабочей неделей. Они будут работать с 8 утра до 14:00, а перечень оказываемых услуг сократится до регистрации смерти и оформлению захоронений», — говорится в сообщении.
1, 3, 5 и 7 января все подмосковные МФЦ будут закрыты, а 2, 4, 6 и 8 января будут работать по своему обычному графику дежурные МФЦ, при этом будут предоставляться только услуги по регистрации смерти и оформлению захоронений.



С 9 января все центры «Мои документы» в Московской области вернуться к своему обычному графику работы.

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Врач рассказала, как избежать аллергии на мандарины в Новый год
Врач Лапа: аллергия на мандарины возникает из-за чрезмерного употребления
24 декабря 2024, 11:34

Фото: iStock/nitrub

Ёлка и мандарины — неотъемлемые атрибуты новогодних праздников. Однако иногда веселые зимние выходные сменяются больничными: переели мандаринов — лечите аллергию.
Аллерголог, генеральный директор медицинского центра иммунокоррекции имени Ходоновой Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что цитрусовые продукты являются аллергическими, и здесь важно — с какого возраста и в каких количествах вы их употребляли.

«Когда мы тренируем наш иммунитет, детский, то даем понемножку: по одной дольке, потом по две, дальше по три, но это делается с определенным интервалом, чтобы не развилась непереносимость», — объяснила эксперт.

Люди, по словам врача, в зимние праздники начинают есть излишнее количество мандаринов, апельсинов, что провоцирует в организме отрицание продукта в целом.

«Когда мы употребляем много продуктов, содержащих тяжелые большие молекулы, они не перерабатываются в нашем организме, а накапливаются. Иммунная система пытается их убрать и образует огромное количество антител. Аллергия — это реакция иммунной системы на накапливаемые молекулы», — сказала аллерголог.

Она добавила, что употребление любых продуктов выше нормы может привести к аллергической реакции и непереносимости, поэтому не стоит ​терять чувство меры ​даже в новогодние ​выходные.

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После атаки БПЛА в Казани стали проверять подвалы
Гиниятуллин: после атаки БПЛА в Казани проверили почти 6 тысяч подвалов
24 декабря 2024, 11:26

Фото: iStock/N-sky

После субботней атаки украинских БПЛА в Казани провели масштабную проверку подвальных помещений, используемых в качестве временных укрытий. Об этом заявил замглавы исполкома столицы Татарстана Искандер Гиниятуллин. По его словам, из почти 6 тысяч подвалов затопленными оказались лишь 12.
«Выявлено около 12 подвалов, которые затоплены канализацией. Все они сегодня взяты в работу, по шести из них уже сегодня результаты имеются. Устранены вопросы, но требуется просушить грунт для того, чтобы они были пригодными для размещения людей», — процитировали чиновника в «Татар-информ».
Гиниятуллин также отметил, что вместе с подвалами проверяющие осматривали информационные таблички. Оказалось, что на некоторых домах висели указатели с надписью «Укрытие», когда подвальные помещения в них были признаны непригодными, что во время атаки БПЛА запутало местных жителей.

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#дроны
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Свидетельница по делу Иванова не стала объяснить движение средств на ее счетах
24 декабря 2024, 11:17

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

Одна из свидетельниц по делу экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова не стала пояснять движение денег на своих счетах, при этом она сослалась на 51-ю статью Конституции РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
«В ходе допроса 30.10.2024 в качестве свидетеля в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации отказалась отвечать на вопросы относительно движения денежных средств по ее счетам в банковских учреждениях», — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, Иванов складывал ворованные деньги на счета своих родителей, бывших и нынешней жены и переоформлял на них имущество.

Однако согласно статье 51 Конституции, никто не обязан давать показания против себя самого, супругов и близких родственников.

Напомним, Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Он обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Иванов был задержан и арестован в конце апреля на своем рабочем месте, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ.

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#деньги
#имущество
#ук
#обвинение
#пост
#рф
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HR-эксперт раскрыла, почему нельзя сокращать новогодние каникулы
HR-эксперт Зеленкова: продуктивность после новогодних каникул вырастает на 25%
24 декабря 2024, 11:14

Фото:iStock/petrenkod

Нельзя недооценивать важность новогодних каникул, которые являются не только временем для отдыха, но и частью процесса по поддержанию психического здоровья. Об этом заявила HR-эксперт Екатерина Зеленкова, комментируя слухи о возможном сокращении праздничных выходных дней. По ее словам, продуктивность работников после новогодних каникул вырастает на 25%.
«Сотрудники показывают на 25-30% более высокую производительность и более высокую удовлетворенность своей работой после новогодних праздников, проведенных не за работой. Нельзя недооценивать значимость полноценного восстановления», — пояснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».
Зеленкова подчеркнула, что помимо прочего новогодние каникулы повышают уровень корпоративной культуры, помогая сотрудникам чувствовать благодарность перед своей компанией, и, соответственно, с большей мотивацией возвращаться к работе.

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#работа
#каникулы
#праздники
#новогодние каникулы
#сотрудники
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Миннулин: около 80% смертей среди трудоспособного населения приходится на мужчин
24 декабря 2024, 11:11

Фото: iStock/ilkercelik

В Татарстане порядка 80% смертей среди трудоспособного населения приходится на мужчин. Об этом заявил руководитель республиканского Минздрава Марсель Миннулин. По его информации, одна из ключевых причин — чрезмерное употребление спиртного.
«Основными причинами смертности мужчин в возрасте от 40 до 65 лет являются социально значимые заболевания, в том числе чрезмерное употребление алкоголя», — приводит «Татар-информ» слова министра.
Миннулин также подчеркнул, что вместе с тем в регионе выросло число процедур кодирования. Если в 2023 году через нее прошел 151 человек, то за этот год — уже 793.

По словам министра, в каждом районе Татарстана формируют списки людей, которые злоупотребляют спиртным, — «наркологические паспорта». Сейчас в регионе их более 11 тысяч человек.

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#человек
#заболевания
#рф
#рабочие
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В Екатеринбурге у девяти младенцев обнаружили норовирус
24 декабря 2024, 10:59

Фото: iStock/ nicoletaionescu

В Екатеринбурге у девяти младенцев выявили норовирус 2-го типа, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Инфекцию у малышей обнаружили после мероприятия в студии праздника, которое организовала группа их родителей.

«Лабораторно заболевшим установлен диагноз — норовирусная инфекция 2-го типа», — отмечалось в сообщении.

Подчёркивалось, что на мероприятии были мать с ребенком — за сутки до встречи они обращались за медицинской помощью с признаками отравления. Во время госпитализации у младенца тоже выявили норовирус 2-го типа. Уточнялось, что дети до года употребляли в пищу готовую еду из службы доставки, что нежелательно для подобного раннего возраста.

На месте проведения встречи работники Роспотребнадзора продолжают эпидрасследование.

После мероприятия девять детей госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции.

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#работники
#госпитализация
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Газовщикам Подмосковья открыли доступ более чем в 100 тысяч ранее закрытых квартир
24 декабря 2024, 10:54

Фото: istockphoto.com/FotoCuisinette

Техобслуживание газового оборудования в Московской области с начала года провели в 1,7 млн квартир, в том числе в 103 тысячах квартир, доступ в которые ранее был затруднён, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«При содействии инспекторов областного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору с начала года организовано взаимодействие между управляющими компаниями и Мособлгазом в части обеспечения доступа в более 103 тысяч квартир для проведения планового технического обслуживания оборудования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в текущем году специалисты также проконтролировали восстановление подачи газа в более чем 78 тысяч квартир, ранее отключённой из-за неисправности газового оборудования, негерметичности газопроводов или нарушения воздухообмена в помещении.

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#газоснабжение
#минчистоты
#квартиры
#московская область
#подмосковье
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«Грязный» отдых госработников из Ставрополья обернулся увольнением: скандальные подробности корпоратива со стриптизом и БДСМ
24 декабря 2024, 10:50

Фото: istockphoto / Motortion

22 декабря по всей стране отметили День энергетика. Однако в Минеральных Водах решили не ограничиваться поздравлениями в мессенджерах и устроили мероприятие, которое оказалось куда ярче и запоминающееся, чем скандально известная вечеринка Насти Ивлеевой. Подробности расскажет «Радио 1».

Откровенный подарок


Празднование Дня энергетика в Минеральных Водах обернулось скандалом, который привлёк внимание общественности.

Вечером 22 декабря в СМИ появились кадры, на которых запечатлено, как сотрудники энергетической отрасли веселятся в ресторане. Особое внимание зрителей привлекли танцы полуобнажённой брюнетки в откровенном наряде — короткой юбке, маске и туфлях на высоких шпильках. Эффектное выступление было приготовлено специально для одного из присутствующих — 48-летнего начальника производственно-технической службы филиала ГУП СК «Ставэлектросеть» Дмитрия Степанова.

На видео заметно, что мужчина сначала старался оставаться невозмутимым, но уже спустя несколько секунд присоединился к происходящему, активно помогая танцовщице в её выступлении. В итоге Степанов снял рубашку и лёг
на пол.

Всё выглядело так, будто госслужащий полностью забыл, что находится на корпоративе среди десятков коллег, которые фиксировали происходящее на камеры.

Скандальный корпоратив ставропольских чиновников со стриптизёршей (Фото: соцсети)

Недовольные жители


Утром главный герой эпажного праздника и его коллеги проснулись знаменитостями. Теперь их, вероятно, ждут серьёзные последствия. Причина не только в провокационном характере записей, которые мгновенно разошлись по сети, но и в недовольстве местных жителей качеством работы энергетиков.

«А помните, на днях свет вечером отключали? Видимо наэкономили себе на утренник», — написала одна из местных жительниц.

На данный момент известно, что первым ответственность за скандал понёс директор филиала предприятия Сергей Кайшев.


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Он рассказал, что уже собирался наказать подчинённого, но не успел — Кайшеву пришлось уйти по собственному желанию.

«Такое тяжёлое время в нашей стране… Считаю, что неуместно так развлекаться и тем более выставлять на всеобщее обозрение. Стыд и срам!», — пишут в интернете.

«После такого просмотра хочется вымыть руки и глаза с мылом», — пишет другая местная жительница.

Скандальный корпоратив ставропольских чиновников со стриптизёршей Фото: соцсети)


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#танцы
#жители
#корпоратив
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В Белоруссии заочно осудят комика Комиссаренко за оскорбление Лукашенко
24 декабря 2024, 10:42

Фото: iStock/Zolnierek

Минский городской суд приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении стендап-комика Вячеслава Комиссаренко. Об этом сообщается на сайте Верховного суда Белоруссии.
Отмечается, что Комиссаренко обвиняют сразу по трём статьям Уголовного кодекса Белоруссии: разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, клевета в отношении президента Республики Беларусь и оскорбление президента Республики Беларусь.

В августе 2024 года Следственный комитет Белоруссии объявил о начале спецпроизводства по делу в отношении Комиссаренко, проживающего за пределами страны. Тогда ему предлагали явиться в Центральный районный отдел СК по городу Минску.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии на законодательном уровне установили процедуру заочного (специального) производства в отношении граждан, находящихся за рубежом, с последующим привлечением их к уголовной ответственности.

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#суд
#белоруссия
#следственный комитет
#уголовное дело
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#александр лукашенко
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