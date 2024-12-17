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В Королёве более 20 тысяч жителей обратились в центры «Мои документы»

Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

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В 2024 году более 20 тысяч жителей Королёва обратились в центры «Мои документы» за получением универсальной услуги ЕСИА, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услуга ЕСИА позволяет гражданам создавать учётные записи на портале Госуслуги, подтверждать уже существующие учётные записи, восстанавливать доступ к личным кабинетам и добавлять информацию о детях в личные кабинеты законных представителей.

«После авторизации на порталах можно направлять электронные заявления на получение всех услуг, представленных в электронном виде, отслеживать ход исполнения заявления в личном кабинете, оплачивать госпошлины, штрафы, налоги, услуги ЖКХ и многое другое», — рассказала директор МФЦ городского округа Королев Марина Шишкина.


Подтверждённая учётная запись ЕСИА предоставляет доступ ко всем электронным услугам и сервисам на портале. Её можно подтвердить с 14 лет через приложение или веб-версию вашего банка, а также в любом МФЦ, предоставив паспорт, СНИЛС и телефон, на который придёт временный пароль.

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#московская область
Подмосковье вошло в топ-3 самых активных регионов по восстановлению лесов
17 декабря 2024, 11:56

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В России подвели итоги экологической акции «Сохраним лес», которая проходила во всех регионах страны с августа по декабрь. А результате Московская область заняла второе место в номинации «Самый активный регион», сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
Высокой оценки Московская область удостоилась за проведение масштабных мероприятий в рамках акции и активность в медийном пространстве.

«Это награда не только региональному Комитету лесного хозяйства, но и всем жителям области, которые, начиная с 2013 года, активно участвуют в акциях по восстановлению лесов, приходят на площадки целыми семьями и трудовыми коллективами», — заявил зампред областного ведомства Дмитрий Новиков.
Отмечается, что в текущем году в Подмосковье расширили формат акции «Сохраним лес»: мероприятия стали включать в себя не только посадку деревьев, но и уход за имеющимися насаждениями, а также уборку лесов от мусора.

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Нутрициолог раскрыл пользу и вред любимого зимнего напитка россиян
Нутрициолог Пристанский: какао нормализует работу центральной нервной системы
17 декабря 2024, 11:49

Фото: iStock/Fascinadora

Зимой излюбленным напитком россиян является какао. Оно согревает в морозную погоду и помогает создать уютную предпраздничную атмосферу. Многие специалисты утверждают, что этот напиток богат меланином и антиоксидантами, которые положительно влияют на организм.
Однако диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что меланина и антиоксидантов в какао крайне мало.

«Много магния, фосфора — они тоже нам необходимы. К примеру, фосфор участвует в генерации сердечной мышечной ткани. Также там есть теобромин, который нормализует работу центральной нервной системы, помогает выделять дофамин», — объяснил эксперт.

Он добавил, что противопоказаний к напитку нет, но его не рекомендуется употреблять людям с индивидуальной непереносимостью каких-либо ингредиентов.

«На моей памяти ни одного случая аллергии на какао, какао-порошок не было. Хотя бывает, например, на добавленную куркуму или молочные продукты», — сообщил Пристанский.

По его словам, нормы потребления какао не существует, однако нужно помнить про большое количество углеводов в напитке, чтобы не переборщить с калориями.

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Магнитная буря накрыла Землю
На Земле началась магнитная буря, она будет непродолжительной
17 декабря 2024, 11:44

Фото: iStock/murat4art

Слабая магнитная буря класса G1 началась на Земле, она будет непродолжительной. Об этом в своём Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Как сообщало РИА Новости со ссылкой на слова синоптика, причиной магнитной бури стал поток более плотного и быстрого солнечного ветра.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что самая холодная ночь в Москве на этой неделе ожидается с 18 на 19 декабря. Столбики термометров в столице опустятся до -15 градусов, в области — до -19 градусов.

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#магнитные бури
#погода
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В Подмосковье отремонтировали инженерные сети более чем в 400 домах
17 декабря 2024, 11:39

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Капитальный ремонт внутренних инженерных коммуникаций провели с начала года в 403 многоквартирных домах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Масштабные работы включали в себя обновление систем канализации, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения», — отмечается в сообщении.
Глава МинЖКХ Московской области Антон Велиховский подчеркнул, что в будущем году объём капремонта инженерных систем многоквартирных домов значительно увеличится.

«В следующем году мы нарастим темпы, обновив сети ещё в более чем 1000 домов», — сказал Антон Велиховский.
Он добавил, что целью программы капремонта является обеспечение комфортного проживания для все жителей Подмосковья.

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#подмосковье
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В ноябре жители Московской области купили более 5 тысяч тонн сыра
17 декабря 2024, 11:38

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В розничных супермаркетах, на рынках и ярмарках Московской области представлен широкий ассортимент различных видов сыров, включая продукцию местных производителей. Согласно данным за прошлый месяц, в регионе было продано более 5,3 тысяч тонн сыра, что составляет примерно 176 тонн в день, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Регион занимает первое место в стране по производству сыра — за 10 месяцев текущего года в Подмосковье было произведено более 143,6 тысяч тонн сыра, что на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ассортименте представлены твёрдые сорта, полутвёрдые сыры и мягкие.

В Подмосковье производством сыра занимаются более 50 промышленных компаний. Среди лидеров отрасли можно выделить ООО «ЛАКТАЛИС ИСТРА», ООО «Хохланд Руссланд» в Раменском городском округе, ООО «Сыровар» в Дмитровском округе и ООО «РОТА АГРО» в Ленинском районе.

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Названы победители конкурса детских рисунков «Новогодний автобус»
17 декабря 2024, 11:26

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Мострансавто и Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области провели конкурс детских рисунков под названием «Новогодний автобус». В нём участвовали дети из Подмосковья в возрасте до 14 лет. За две недели на конкурс было представлено 113 рисунков из разных городов региона.
Организаторы мероприятия выбрали пять лучших работ, соответствующих тематике конкурса. Победителями стали дети разных возрастов. Самый юный из них — пятилетний Артём Р. из Королёва.

Также призовые места заняли семилетняя Мария П. из Раменского, тринадцатилетний Макар Г. из Чехова, одиннадцатилетняя Виктория С. из Павловского Посада и десятилетняя Софья Х. из Балашихи.

Лучшие рисунки будут размещены на информационных экранах в автобусах компании и в социальных сетях перевозчика. Победители получат памятные подарки от организаторов конкурса.

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#подмосковье
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В селе Покровское под Истрой обновят тепловые сети
17 декабря 2024, 11:14

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт 2,6 тыс. метров тепловых сетей планируется провести в селе Покровское городского округа Истра, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать теплосети от ТК-8 до ж/д Центральная 15а; от ТК-3 до ж/д № 18, № 15 по ул. Майская; от ТК-13 до здания библиотеки ж/д № 5, по ул. Майская; от котельной до ж/д № 12, по ул. Майская, до здания школы», — говорится в сообщении.
Завершить капитальный ремонт указанных теплосетей планируется в будущем году.

Начальная цена лота составляет 177 миллионов 296 тысяч рублей. Заявки принимаются до 13 января 2025 года.

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#истра
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В Совфеде отреагировали на гибель начальника войск РХБЗ в Москве
Сенатор Косачев о гибели генерала Кириллова: убийцы будут наказаны
17 декабря 2024, 11:03

Константин Косачев (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Убийцы начальника войск РХБЗ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова будут наказаны. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
По его словам, он тесно взаимодействовал с Кирилловым в рамках парламентского расследования деятельности биолабораторий Соединенных Штатов на Украине. Косачев отметил, что генерал оказал комиссии Совфеда неоценимую помощь, а также проявил в ходе работы порядочность, внимательность и стрессоустойчивость.

Сенатор выразил ​соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов.

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С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 3,8 тыс. машин-нарушителей
17 декабря 2024, 10:49

Константин Косачев (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Свыше 3,8 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«За прошлую неделю на штрафные стоянки было отвезено 3865 машин. Это на 15 меньше, чем неделей ранее», — отметили в министерстве.
Больше всего машин за неделю было эвакуировано в Химках — 485. Второе место недельного антирейтинга занял Ленинский округ, откуда эвакуировали 443 машины. На третьем месте Красногорск с 380 эвакуированными автомобилями. Четвёртое место занимает округ Мытищи — 296 эвакуированных машин. А замыкает топ-5 антирейтинга округ Балашиха с 230 увезёнными автомобилями.

Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, с помощью приложения «112 МО» или через сайт подмосковного Центра безопасности дорожного движения.

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