В Королёве более 20 тысяч жителей обратились в центры «Мои документы»

Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
«После авторизации на порталах можно направлять электронные заявления на получение всех услуг, представленных в электронном виде, отслеживать ход исполнения заявления в личном кабинете, оплачивать госпошлины, штрафы, налоги, услуги ЖКХ и многое другое», — рассказала директор МФЦ городского округа Королев Марина Шишкина.
Подтверждённая учётная запись ЕСИА предоставляет доступ ко всем электронным услугам и сервисам на портале. Её можно подтвердить с 14 лет через приложение или веб-версию вашего банка, а также в любом МФЦ, предоставив паспорт, СНИЛС и телефон, на который придёт временный пароль.
Жителям Подмосковья помнили о сроках оплаты ЖКУ за ноябрь
Подмосковный сервис упрощённого получения мест под фандоматы заработает в декабре
QR-код появится в льготных удостоверениях пенсионеров