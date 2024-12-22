Появились подробности о запустившем салют в подмосковном МФЦ мужчине

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Мужчина, запустивший фейерверк в МФЦ в Королеве, рассказал, что также планировал поджечь отдел полиции. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Преступники убедили 63-летнего Владимира, что так он сможет спасти свои деньги. Накануне мужчина запустил пиротехнику в МФЦ, а через время он пришёл к Костинскому отделу УМВД, чтобы снова зажечь фейерверк.
Правоохранителям удалось задержать Владимира. Во время допроса он признался, что ему позвонили неизвестные и сообщили о переводе с его счёта 700 тысяч рублей на помощь украинским боевикам. Чтобы вернуть деньги, пожилому мужчине нужно было «выманить преступника из отдела», а для этого — поджечь отдел.
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