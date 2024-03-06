Стало известно, как будут работать почтовые отделения в праздничные выходные марта

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«В предпраздничный четверг, 7 марта, почтовые отделения будут работать на час меньше. 8 марта для всех отделений Почты России, кроме круглосуточных, будет выходным. Круглосуточные продолжат обслуживать клиентов в штатном режиме. Кроме того, 8 марта почтальоны не будут разносить корреспонденцию», — говорится в сообщении.
9 марта все почтовые отделения будут функционировать по обычному расписанию.
Уточнить график работы того или иного почтового отделения или найти ближайшее открытое отделение можно через сайт Почты России и в мобильном приложении компании.
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