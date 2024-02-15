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В Подмосковье назвали города-лидеры по чтению периодики

15 февраля 2024, 11:21
Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Подмосковные города, где читают больше всего периодических изданий, назвали в Почте России, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Самыми читающими стали жители Люберец, Воскресенка и Домодедова — именно в этих городах, согласно последним данным Почты России, выписывают больше всего в Подмосковье газет и журналов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в феврале жители Московской области выписали более 50 тысяч периодических изданий. Наибольшей популярностью пользуются газеты с новостями, а также пресса, посвящённая обустройству дачных участков и здоровому образу жизни.


Подмосковные клиенты Почты России также принимают участие в благотворительной акции «Дерево добра», в рамках которой подписку на периодику можно подарить библиотекам социальных центров и школ-интернатов.

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#мингосуправления мо
#подмосковье
#московская область
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Глава Красногорска Волков провёл приём жителей в микрорайоне Южный
15 февраля 2024, 12:37

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Выездное заседание администрации, совмещённое с приёмом граждан, провёл глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков в микрорайоне Южный, сообщает пресс-служба руководства муниципалитета.
В ходе встречи обсуждались вопросы, актуальные для местных жителей, в частности, обустройство ливневой канализации, установка дополнительных контейнерных площадок и организация новых мест для парковки автомобилей.

«Наряду с вопросами, отрадно получить обратную связь по тем проектам, которые уже удалось реализовать при непосредственной инициативе жителей. Это и сквер возле стадиона «Машиностроитель», и расширение улицы Заводской с обустройством тротуара», — отметил Дмитрий Волков.
Он также поблагодарил местных жителей за совместную работу по улучшению микрорайона и заверил, что полученные на приёме запросы станут приоритетными при планировании дальнейших действий.

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#красногорск
#дмитрий волков
#приём
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Росгвардейцы Подмосковья сопроводили перевозку ракеты-носителя «Союз-2.1а» на Байконуре
15 февраля 2024, 12:24

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Сотрудники вневедомственной охраны Московской области, дислоцированные на космодроме Байконур в Казахстане, обеспечили безопасность перевозки грузового корабля «Прогресс МС-26» и ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовую площадку космического комплекса, сообщает пресс-служба Росгвардии Подмосковья.
«Старт ракеты-носителя с грузовым кораблём назначен на 15 февраля. Корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) топливо, воду, продукты питания и научную аппаратуру», — отмечается в сообщении.
В Казахстане подмосковные сотрудники Росгвардии не только следят за безопасностью при запуске ракет, но и охраняют общественный порядок в городе Байконур.

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#росгвардия
#космос
#ракета
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Путин присвоил космонавту Сергею Корсакову звание Героя России
15 февраля 2024, 11:46

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России члену отряда космонавтов России Сергею Корсакову. Соответствующий указ опубликован сегодня, 15 февраля, на портале правовой информации.
Этим же указом космонавту-испытателю отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» присвоено почётное звание лётчика-космонавта Российской Федерации. По традиции космонавты за свой первый полёт за пределы земной атмосферы получают Золотую звезду Героя России.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Корсакову Сергею Владимировичу», — сказано в документе.

Сергей Корсаков — 127-й космонавт СССР/России и 129-й гражданин СССР/России, побывавший в космосе. До поступления в отряд космонавтов он работал генеральным директором ООО «Инфо Капитал Групп». 18 марта 2022 года стартовал с космодрома Байконур на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-21» к Международной космической станции в качестве бортинженера № 1 корабля. Вернулся на Землю 29 сентября 2022 года. Продолжительность его пребывания на борту МКС составила более 194-х суток.

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#герой россии
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Для подмосковных бизнесменов проведут бесплатный вебинар о персональных данных
15 февраля 2024, 10:57

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Бесплатный вебинар на тему: «Персональные данные. Что нужно знать?» проведут для предпринимателей Московской области в среду, 21 февраля, сообщает пресс-служба аппарата бизнес-омбудсмена региона.

«В ходе вебинара планируется осудить требования к обработке персональных данных клиентов и сотрудников, типичные нарушения в этой сфере, которые грозят ответственностью, а также какие штрафы грозят за несоблюдение норм обработки и хранения персональных данных в 2024 году. Кроме того, предпринимателям расскажут, как проводит проверки Роскомнадзор и на что надо обратить внимание», — говорится в сообщении.

Вебинар начнётся в 11:00. Спикером будет адвокат коллегии «Sed Lex» Антон Кальван. Для участия в вебинаре необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.

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#предприниматели
#подмосковье
#московская область
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Тропинки в Опалиховском лесопарке расчистили от упавших деревьев
15 февраля 2024, 10:12

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Расчистку от упавших и опасно нависающих деревьев провели специалисты Истринского лесничества в Опалиховском лесопарке, расположенном на территории городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба Комлесхоза Московской области.
«Сильные снегопады этой зимой стали настоящим испытанием для ослабленных деревьев. Они падают, преграждая дорожки и тропинки, создавая большие неудобства прохожим. В Опалиховском лесничестве проблема устранена, теперь проходу ничего не мешает», — прокомментировал старший участковый лесничий Истринского лесничества Леонид Петров.
Работы провели по заявкам местных жителей: о деревьях, перегородивших дорожки и лыжни, а также угрожающих падением, они сообщили через портал «Добродел».

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#красногорск
#лес
#комлесхоз мо
#экология
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В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу для служб заказа такси
15 февраля 2024, 09:58

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Оформить онлайн разрешение на деятельность службы заказа такси в Московской области стало ещё удобнее благодаря новой опции на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Теперь если заявление о разрешении на деятельность службы заказа такси подаст организация, у которой уже есть действующее разрешение, на экране появится соответствующее уведомление, и оформить заявку не получится. Таким образом будет уменьшено число отказов на предоставление данной услуги», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.
Заявление на «Предоставление и аннулирование действия права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси» могут подать юридические лица и индивидуальные предприниматели. Прилагаемые документы и саму заявку следует подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью. Заявитель получит ответ в течение пяти рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно.

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#такси
#госуслуги
#цифровизация
#мингосуправления мо
#надежда куртяник
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Жителей Подмосковья призвали не садиться за руль из-за мощного снегопада
15 февраля 2024, 09:38

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Сильнейший снегопад накрыл столичный регион в четверг, 15 февраля, в связи со сложными дорожными условиями подмосковным водителям желательно по возможности сократить поездки на личном транспорте. Такую рекомендацию дали специалисты министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов по возможности минимизировать поездки на личном транспорте. Снегопад продлится до пятницы включительно, на дорогах возможна гололедица, велика вероятность заторов», — говорится в сообщении.
В таких условиях водителям критически важно строго придерживаться правил движения, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость, а у пешеходных переходов притормаживать заранее. Пешеходам рекомендовано быть предельно внимательными, а в тёмное время суток использовать световозвращающие элементы.

Дорожные службы ведут очистку дорог от снега и проводят противогололёдную обработку.

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#снегопад
#дорогимо
#московская область
#подмосковье
#минтранс мо
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Артем Усс: Побег из-под ареста в Италии произошел внезапно
15 февраля 2024, 07:06

Фото: iStock/ilkaydede

Сын экс-губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс заявил, что он не планировал свой побег из-под домашнего ареста в Италии и все произошло внезапно даже для него самого. Об этом пишет РБК.
Усс рассказал, что изначально готовился защищать в итальянском суде свои права. Он подчеркнул, что считает обвинения против себя политизированными и отметил, что адвокаты смотрели на это дело оптимистично. Кроме того, Артем опроверг слухи о том, что он или его родственники оплатили некие услуги для побега из-под домашнего ареста.

«В реальности все случилось абсолютно внезапно для меня, и, думаю, это была основная причина того, что я в России», — цитирует издание слова собеседника.

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#розыск
#италия
#арест
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Четверо старшеклассников были ранены на парковке одной из школ Атланты
Atlanta News First: Неизвестный ранил четверых подростков на парковке школы
15 февраля 2024, 06:12

Фото: iStock/gguy44

В результате стрельбы на парковке средней школы в Атланте получили ранения четверо старшеклассников, сообщает местный портал Atlanta News First. Согласно информации местных властей, выстрелы были произведены из неизвестного автомобиля.
Все пострадавшие в итоге получили неопасные для жизни травмы, их доставили в больницу. Полиция начала расследование случившегося.
Сама же школа, где произошел инцидент, была закрыта, а вечерние занятия отменены. Власти округа объявили, что остальные ученики, преподаватели и персонал не пострадали.

Мотивы и личность преступника пока неизвестны, однако данный инцидент всё настойчивее напоминает о нарастающей проблеме насилия в американских школах и необходимости принятия мер для обеспечения безопасности обучающихся. Вопросы безопасности в школах становятся все более актуальными и требуют немедленных действий, ведь подобные случаи становятся все более частыми, включая стрельбу в школе штата Айова и кровавую стрельбу в городе Льюистон, штат Мэн.

Ранее стало известно, что празднование победы на Суперкубке по американскому футболу завершилось стрельбой в городе Канзас-Сити. Один человек погиб и ещё свыше двух десятков были ранены во время парадного шествия футбольной команды «Канзас-Сити Чифс».

Это уже далеко не первые случаи со стрельбой в США за последнюю неделю. 11 февраля в евангелистской церкви в Лейквуде, Техас, произошла стрельба, инициированная женщиной. Она была нейтрализована полицией. По словам начальника полиции округа Троя Финнера ребенок, пострадавший в результате, находится в критическом состоянии. А на следующий день в результате стрельбы, произошедшей в поезде в нью-йоркском метро около станции «Маунт-Иден» в Бронксе, погибла одна девочка, а ещё пятеро подростков получили ранения различной степени тяжести.

В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»). За первые 227 дней года произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и в округе Колумбия. Наибольшее количество таких эпизодов приходится на годы правления администрации президента Джо Байдена. Политолог Сергей Марков предполагает, что это происходит из-за большого количества душевно неуравновешенных людей, а также из-за свободного доступа американцев к огнестрельному оружию.

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#школы
#стрельба
#сша
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