В Подмосковье назвали города-лидеры по чтению периодики

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
«Самыми читающими стали жители Люберец, Воскресенка и Домодедова — именно в этих городах, согласно последним данным Почты России, выписывают больше всего в Подмосковье газет и журналов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в феврале жители Московской области выписали более 50 тысяч периодических изданий. Наибольшей популярностью пользуются газеты с новостями, а также пресса, посвящённая обустройству дачных участков и здоровому образу жизни.
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