Стало известно, как частая смена работы влияет на резюме

08 апреля 2026, 16:48

HR-эксперт Лоикова рассказала, как частая смена работы влияет на резюме

Слишком частая смена работы может отрицательно сказаться на резюме и создать трудности при новом поиске. Об этом сообщила HR-эксперт Зулия Лоикова.





В беседе с «Татар-информом» специалист отметила, что опыт работы на нескольких местах короче 3–6 месяцев свидетельствует не в пользу соискателя.

«Это означает, что либо он не прошёл испытательный срок, либо хаотично ищет себя. И это «ред флаг» для многих работодателей. Сразу встают вопросы к лояльности, конфликтности или усидчивости такого человека», — пояснила Зулия.