Стало известно, как частая смена работы влияет на резюме

HR-эксперт Лоикова рассказала, как частая смена работы влияет на резюме
Слишком частая смена работы может отрицательно сказаться на резюме и создать трудности при новом поиске. Об этом сообщила HR-эксперт Зулия Лоикова.
В беседе с «Татар-информом» специалист отметила, что опыт работы на нескольких местах короче 3–6 месяцев свидетельствует не в пользу соискателя.
«Это означает, что либо он не прошёл испытательный срок, либо хаотично ищет себя. И это «ред флаг» для многих работодателей. Сразу встают вопросы к лояльности, конфликтности или усидчивости такого человека», — пояснила Зулия.Лоикова добавила, что подготовка сотрудника стоит компании 3–6 месячных окладов. Если он уйдёт через полгода, то не успеет вернуть эти инвестиции. Специалист подчеркнула, что смена работы раз в год-два нормальна для IT, маркетинга и стартапов. Но больше четырёх-пяти таких мест тоже вызывает вопросы.