Стало известно о новой схеме налоговых вычетов для семей

08 апреля 2026, 15:24

Профессор Ряховский: семьям могут повысить необлагаемый налогом доход

В России могут повысить необлагаемый налогом доход для семей. Об этом сообщил заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ профессор Дмитрий Ряховский.





В беседе с корреспондентом NEWS.ru на полях Московского экономического форума Ряховский отметил, что логично рассмотреть вопрос об увеличении налоговых вычетов по НДФЛ для семей и развивать налогообложение семьи как отдельного субъекта налогообложения.

«Может быть повышен необлагаемый налогом доход. У нас будет учитываться доход на каждого члена семьи, и прогрессивная ставка будет идти не на одного человека, а на совокупность всех членов семьи, даже если работает один член семьи», — пояснил эксперт.