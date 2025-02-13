Стало известно, как часто россиян приглашают на работу в иностранные компании

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Число приглашений на работу от иностранных компаний заметно выросло за предыдущий год. К примеру, число предложений для жителей Кузбасса увеличилось на 26% в сравнении с 2023 годом — 769 приглашений, 216 из которых приходятся на Китай.
«При этом в ряде стран произошла обратная тенденция, в частности снизился поток приглашений на работу из Грузии (с 422 приглашений до 289, снижение на 32%), Казахстана (с 1,1 тыс. до 1 тыс. приглашений в 2024, снижение на 5%)», — отметила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева для «Сiбдепо».В свою очередь бизнес из Китая тоже не остаются в стороне. Как сообщает АГН «Москва», китайская компания подала заявку на регистрацию бренда DeepSeek. Кроме буквенного значения будет зарегистрирован товарный знак с логотипом кита.
«DeepSeek – китайская компания, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, а также семейство больших языковых моделей. Компания базируется в Ханчжоу», — пояснили в агентстве.Читайте также:
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