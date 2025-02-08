В Госдуме указали сроки введения четырехдневной рабочей недели в России

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Четырехдневную рабочую неделю в России не будут вводить в ближайшие 10 лет. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
По ее мнению, пока что страна не готова к подобному нововведению, так как для установления такого графика нужны предпосылки в виде модернизации экономики, роботизации и цифровизации производства.
«На мой взгляд, это амбициозная задача, к ней нужно обязательно стремиться, но реализована она может быть, наверное, при вообще другом подходе в экономике. Это уже модернизация производства, роботизация производства, цифровизация всех структур. Вот тогда мы, наверное, сможем поговорить о том, чтобы люди работали меньше», — пояснила парламентарий.Читайте также:
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