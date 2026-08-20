Стало известно, как девушки узнают о неверности партнера
Сооснователь и совладелец Группы Родина Антон Винер рассказал, что устройства умного дома нередко выдают признаки измены. По его словам, около 13% участниц опроса узнали о неверности партнера благодаря камерам, датчикам, голосовым ассистентам и другой технике.
Чаще всего подозрения подтверждал случайный цифровой след. Владельцы замечали необычные записи, запросы или показатели устройств, не пытаясь заранее следить за супругом. Почти в половине таких историй ключевую роль сыграли камеры наблюдения. В частности, домофоны с удаленным доступом через приложение фиксировали визиты посторонних людей.
Эксперт в беседе с NEWS.ru отметил, что лидером среди гаджетов стали умные колонки, подключенные к телефону одного из партнеров. Они могли сохранить необычные голосовые запросы или сведения о действиях пользователя.
Еще 4% респонденток сообщили, что им помогли автоматические кормушки для питомцев. Поводом для разговора иногда становились и данные умных весов: незнакомые показатели веса вызывали вопросы у хозяек дома.
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