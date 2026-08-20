Стало известно, как девушки узнают о неверности партнера

20 августа 2026, 08:15

Умные гаджеты помогли россиянкам раскрыть неверность партнеров

Фото: iStock/kieferpix

Сооснователь и совладелец Группы Родина Антон Винер рассказал, что устройства умного дома нередко выдают признаки измены. По его словам, около 13% участниц опроса узнали о неверности партнера благодаря камерам, датчикам, голосовым ассистентам и другой технике.