Популярную TikTok-блогершу убили и сожгли на юге Франции

20 августа 2026, 02:46

BFM: TikTok-блогера Соню Беллину убили и сожгли на юге Франции

Фото: iStock/Ben185

На юге Франции произошло жестокое преступление. TikTok‑блогер Соня Беллина стала жертвой убийства, после чего её труп сожгли, передаёт BFM.