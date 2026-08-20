Популярную TikTok-блогершу убили и сожгли на юге Франции
На юге Франции произошло жестокое преступление. TikTok‑блогер Соня Беллина стала жертвой убийства, после чего её труп сожгли, передаёт BFM.
Тело женщины с признаками сильного термического воздействия обнаружили в коммуне Сен‑Жиль (департамент Гар). В прокуратуре заявили, что погибшей является 29‑летняя Соня Беллина. Семья девушки склоняется к тому же выводу, но окончательное подтверждение личности возможно только по результатам ДНК‑экспертизы.
Соня вела блог, на который было подписано порядка 260 тысяч пользователей. Девушка жила в Париже, но часто наведывалась в родной департамент, чтобы повидаться с семьёй. В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к преступлению.
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