Стало известно, как долго можно оставлять собаку или кошку одних дома
Если кошка или собака остаются в квартире одни, перед уходом необходимо тщательно подготовить жилище. Об этом заявил руководитель направления «КошкодавкамНет» фонда «Закон и здоровье» Григорий Балагуров, передает «Лента.ру».
По словам специалиста, важно убрать и спрятать все потенциально опасные предметы: провода, зарядки, бытовую химию, лекарства, мелкие вещи, комнатные растения, одежду и обувь. Мусорное ведро лучше поместить в запирающийся шкаф. Кошки не так часто грызут провода, но могут рвать мягкую мебель, поэтому необходимо предусмотреть когтеточку, объяснил Балагуров.
Особое внимание зоозащитник уделил технике. Дверцы духовки, стиральной и посудомоечной машины должны быть плотно закрыты, отметил он.
Что касается питания, не стоит насыпать корм питомцу впрок. У собак нет чувства меры, они съедают всю порцию сразу, что может привести к проблемам с пищеварением и набору веса. Лучше кормить животное перед уходом и возвращением домой или использовать автоматическую кормушку, настроенную на выдачу небольших порций по расписанию, порекомендовал эксперт.
Вода должна быть всегда доступна, желательно в нескольких тяжелых мисках в разных местах или в питьевом фонтанчике, поскольку одну миску легко перевернуть. Воду рекомендуется менять не реже двух раз в день, используя фильтрованную или бутилированную, добавил он.
Балагуров заключил, что собак нельзя оставлять одних более чем на вечер, а кошек — не дольше чем на двое суток.
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