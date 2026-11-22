22 ноября 2026, 13:59

Лента.ру: собак можно оставлять одних в квартире до вечера, кошек — на два дня

Фото: iStock/Chalabala

Если кошка или собака остаются в квартире одни, перед уходом необходимо тщательно подготовить жилище. Об этом заявил руководитель направления «КошкодавкамНет» фонда «Закон и здоровье» Григорий Балагуров, передает «Лента.ру».