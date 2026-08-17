Стало известно, как говорить о зарплате на собеседовании
Разговор о зарплатных ожиданиях на собеседовании не должен превращаться в торг. Об этом «Газете.Ru» сообщила директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.
По ее словам, перед собеседованием важно установить не фиксированную сумму, а диапазон оплаты труда. Нижняя граница должна отражать минимально приемлемый уровень дохода, при котором переход на новую работу имеет смысл, а верхняя — соответствовать квалификации, опыту и уровню ответственности кандидата. Также необходимо заранее изучить предложения по аналогичным вакансиям на рынке. Эксперт подчеркнула, что называть конкретную сумму без обоснования ее целесообразности не всегда выгодно.
Шульженко считает, что гораздо эффективнее связать свои ожидания с профессиональными достижениями: какие задачи вы можете решать самостоятельно, какие проекты были реализованы, какую ответственность вы готовы взять на себя. Это переводит обсуждение из сферы «сколько я хочу получать» в плоскость «какую пользу я могу принести компании», отметила специалист.
Если работодатель первым спрашивает о зарплате, можно уточнить диапазон оплаты, предусмотренный для этой позиции, и затем озвучить свои ожидания, советует Шульженко. Важно учитывать не только оклад, но и бонусы, медицинское страхование, возможность обучения, график работы и другие условия, заключила она.
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