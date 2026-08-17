Стало известно, как говорить о зарплате на собеседовании

17 августа 2026, 09:41

Директор Шульженко призвала называть вилку зарплаты на собеседовании

Фото: iStock/fizkes

Разговор о зарплатных ожиданиях на собеседовании не должен превращаться в торг. Об этом «Газете.Ru» сообщила директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.