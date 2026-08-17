Гастроэнтеролог предупредил россиян об опасности чая в пакетиках для суставов
Гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов объяснил, почему не стоит злоупотреблять дешевым чаем в пакетиках. Об этом пишет «Лента.ру».
В чайных листьях присутствует фтор, поэтому регулярное употребление очень крепкого и дешевого чая, особенно пакетированного, может привести к развитию флюороза — хронического заболевания костей и суставов. Этот недуг делает кости хрупкими, вызывает скованность движений, ограничение подвижности и судороги, отметил врач.
Белоусов подчеркнул, что больше всего фтора содержится в дешевых пакетированных чаях, в том числе черном и зеленом, которые производятся из старых листьев. В то же время белый чай и высококачественные листовые сорта обычно содержат меньше фтора.
Специалист добавил, что умеренное потребление чая (две-четыре чашки в день) не представляет опасности для здоровья. Более того, чай может быть полезен для костей благодаря содержанию полифенолов и катехинов. Однако, по его словам, вред здоровью наносит не сам чай, а привычка пить крепкий черный или зеленый чай в больших количествах на фоне дефицита кальция и белка в рационе на протяжении длительного времени.
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