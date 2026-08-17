Гастроэнтеролог предупредил россиян об опасности чая в пакетиках для суставов

17 августа 2026, 09:02

Врач Белоусов: Дешевый чай в пакетиках может привести к заболеванию костей

Фото: iStock/wirot pathi

Гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов объяснил, почему не стоит злоупотреблять дешевым чаем в пакетиках. Об этом пишет «Лента.ру».