Нарколог предупредила любителей холодного пива в жару о тяжелых последствиях
Психиатр-нарколог, основатель «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная объяснила, какими тяжелыми последствиями грозит употребление даже некрепкого алкоголя в жару. Об этом пишет «Лента.ру».
Медик предупредила, что в жаркую погоду алкоголь влияет на организм иначе, чем в холодное время года. В летний зной человек потеет сильнее, а алкогольные напитки лишь усиливают этот процесс. Обезвоживание происходит вдвое быстрее, при этом чувство жажды может притупиться. В результате получается парадокс: холодное пиво освежает лишь на мгновение, а через час оно забирает больше жидкости, чем даёт, подчеркнула Калюжная.
Нарколог отметила, что алкоголь расширяет сосуды кожи, создавая иллюзию прохлады, но при этом нарушает работу центра терморегуляции в мозге. В итоге у человека в состоянии алкогольного опьянения тепловой удар развивается быстрее и протекает тяжелее, чем у трезвого. Сердце в такой ситуации работает на пределе, предупредила врач. Для людей с аритмией, гипертонией или избыточным весом сочетание жары и алкоголя может стать реальной угрозой сосудистых осложнений, заключила она.
Читайте также: