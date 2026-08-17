Нарколог предупредила любителей холодного пива в жару о тяжелых последствиях

17 августа 2026, 08:14

Нарколог Калюжная: Пиво не утоляет жажду, но ускоряет обезвоживание

Фото: iStock/nitrub

Психиатр-нарколог, основатель «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная объяснила, какими тяжелыми последствиями грозит употребление даже некрепкого алкоголя в жару. Об этом пишет «Лента.ру».