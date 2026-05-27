Стало известно, как изменились предпочтения покупателей жилья в РФ

27 мая 2026, 20:30

Риелтор Апрелев: россияне все чаще увеличивают площадь комнаты за счет лоджии

Балконы и кладовки постепенно утрачивают свою значимость для россиян, покупающих квартиры. Об этом рассказал вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.





Он уточнил, что на сегодняшний день покупатели выбирают жилье на вторичном рынке или готовые к проживанию квартиры в новых домах. При этом ключевой тенденцией является изменение отношения к балконам и кладовкам. В современных квартирах жильцы все чаще увеличивают площадь комнаты за счет утепления примыкающей лоджии.





«Балкон перестал играть ту роль, которую он играл в шестидесятые. Количество курящих людей сокращается ежегодно, поэтому сам по себе балкон будет носить все меньше значимости. Но, безусловно, балкон всегда воспринимается плюсом, особенно когда он выходит во двор, на зеленую зону», — пояснил Апрелев в разговоре с Общественной Службой Новостей.

