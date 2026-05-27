Стало известно, как изменились предпочтения покупателей жилья в РФ
Риелтор Апрелев: россияне все чаще увеличивают площадь комнаты за счет лоджии
Балконы и кладовки постепенно утрачивают свою значимость для россиян, покупающих квартиры. Об этом рассказал вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.
Он уточнил, что на сегодняшний день покупатели выбирают жилье на вторичном рынке или готовые к проживанию квартиры в новых домах. При этом ключевой тенденцией является изменение отношения к балконам и кладовкам. В современных квартирах жильцы все чаще увеличивают площадь комнаты за счет утепления примыкающей лоджии.
«Балкон перестал играть ту роль, которую он играл в шестидесятые. Количество курящих людей сокращается ежегодно, поэтому сам по себе балкон будет носить все меньше значимости. Но, безусловно, балкон всегда воспринимается плюсом, особенно когда он выходит во двор, на зеленую зону», — пояснил Апрелев в разговоре с Общественной Службой Новостей.
По словам риелтора, если раньше на балконах сушили белье и хранили ненужные вещи, то сейчас эта потребность сильно снизилась. Тем не менее для курящих людей наличие балкона остается важным аспектом, поскольку курение на лестничных клетках запрещено.
В свою очередь, интерьерный эксперт, руководитель отдела по работе с дизайнерами и архитекторами ателье мебели Mr.DOORS Вероника Антелава рассказала «Газете.Ru», что маленькую лоджию лучше оформлять в светлых оттенках.
«Отдайте предпочтение светлым оттенкам в отделочных материалах, мебели, декоре, интегрируйте, где это уместно, зеркальные вставки, и пространство сразу будет выглядеть визуально просторнее за счет отражения света. Кроме того, важно предусмотреть несколько сценариев освещения под нужды хозяев, а также с учетом разного времени суток», — объяснила дизайнер.
Главным секретом оформления лоджии, по ее словам, является встроенная мебель, выполненная на заказ. Она идеально поддерживает геометрию помещения и визуально делает пространство чище. Антелава посоветовала выбирать глухие фасады, избегая открытых полок, а также мебель с возможностью трансформации под конкретные нужды.