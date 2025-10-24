В Дубне начали подготовку к новогоднему оформлению улиц
Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Улицы, скверы и парки Дубны в этом году украсят к Новому году по-новому. Закупка праздничных аксессуаров уже началась. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Жители и гости города увидят новые гирлянды, ёлки и лазерные проекции на фасадах зданий.
«Наступающий 2026 год особенно значим для нашего наукограда — Дубне исполнится 70 лет. Поэтому хочется, чтобы с первых дней нового года люди окунулись в праздничную атмосферу», — сказал глава округа Максим Тихомиров.Отдельно внимание при создании новогоднего декора уделят Центральной улице, где провели благоустройство. Там создадут фотозону «Сказочный лес». Кроме того, украсят беседки и качели на примыкающей к Центральной улице площади Космонавтов.