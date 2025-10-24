В Дубне начали подготовку к новогоднему оформлению улиц

24 октября 2025, 17:05

Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Улицы, скверы и парки Дубны в этом году украсят к Новому году по-новому. Закупка праздничных аксессуаров уже началась. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Жители и гости города увидят новые гирлянды, ёлки и лазерные проекции на фасадах зданий.





«Наступающий 2026 год особенно значим для нашего наукограда — Дубне исполнится 70 лет. Поэтому хочется, чтобы с первых дней нового года люди окунулись в праздничную атмосферу», — сказал глава округа Максим Тихомиров.