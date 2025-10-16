Заграничные туры из Петербурга на Новый год подорожали до 25%
Стоимость новогодних туров с вылетом из Санкт-Петербурга выросла на 10–25% по сравнению с прошлым годом. Как отмечают эксперты, к январю цены продолжат расти, поэтому покупку путёвок лучше не откладывать. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Согласно информации от туристических операторов, самыми доступными направлениями остаются Абхазия, Египет и Турция.
Неделя в двухзвёздочном отеле Гагры с заездом 29 декабря обойдётся от 72 тысяч рублей на двоих, а в трёхзвёздочном отеле Гудауты — от 154 тысяч рублей. Туроператоры отмечают, что добираться в Абхазию удобнее через Сочи.
Anex сообщает, что тур в Египет на девять ночей по системе «всё включено» с празднованием Нового года можно приобрести от 123 тысяч рублей. Турция занимает третью строчку по доступности: шесть дней в трёхзвёздочном отеле Кемера без питания — от 147 тысяч рублей, а с завтраками в пятизвёздочном отеле Махмутлара — от 165 тысяч рублей.
В пятёрку также вошли ОАЭ (от 190 тысяч рублей) и Китай — остров Хайнань (от 270 тысяч рублей). Далее следуют Шри-Ланка (от 286 тысяч), Таиланд (от 297 тысяч) и Куба (от 345 тысяч рублей за 12 ночей).
По информации FUN&SUN, в прошлом году цены на новогодние туры были ниже примерно на 10%, TEZ TOUR оценивает рост в 7–15%, а «Леон Сервис» — до 25%.
Несмотря на подорожание, интерес к зимнему отдыху растёт. В FUN&SUN отметили, что спрос увеличился в 1,5 раза, а в TEZ TOUR — на 35–40%. Эксперты ожидают, что пик бронирований придётся на ноябрь, когда россияне вспомнят о предстоящих 11 выходных дней.
