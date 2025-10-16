Заграничные туры из Петербурга на Новый год подорожали до 25%

16 октября 2025, 12:14

Фото: istockphoto / structuresxx

Стоимость новогодних туров с вылетом из Санкт-Петербурга выросла на 10–25% по сравнению с прошлым годом. Как отмечают эксперты, к январю цены продолжат расти, поэтому покупку путёвок лучше не откладывать. Об этом сообщает «Петербургский дневник».