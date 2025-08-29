Стало известно, как изменился рейтинг Путина среди россиян

29 августа 2025, 11:37

ФОМ: 80% россиян выразили доверие президенту Путину

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

По данным опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 80% россиян доверяют президенту Владимиру Путину; 9% высказали недоверие, ещё 11% затруднились с ответом.