Стало известно, как изменился рейтинг Путина среди россиян
По данным опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 80% россиян доверяют президенту Владимиру Путину; 9% высказали недоверие, ещё 11% затруднились с ответом.
Работу Путина как главы государства положительно оценивают 81% респондентов, отрицательно — 6%.
Более половины опрошенных (55%) считают, что правительство страны работает скорее хорошо, 25% полагают, что кабинет министров действует скорее плохо. Деятельность премьер‑министра Михаила Мишустина получила положительную оценку у 57% респондентов.
Опрос проводился среди жителей России старше 18 лет, интервью было по месту жительства. Выборка составила 1500 человек из 104 населённых пунктов в 53 регионах; статистическая погрешность не превышает 3,6%. 15 августа уровень доверия Путину составлял 78%, то есть за этот период он вырос на два процентных пункта.
