СМИ сообщили о нарушении Уиткоффом протокола при встрече с Путиным
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф 6 августа прибыл на встречу с Владимиром Путиным в Кремль без стенографиста и представителя Госдепартамента, нарушив обычный протокол, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Отмечено, что из‑за этого в Вашингтоне не оказалось официальной записи изложенных российской стороной предложений.
По данным источников, в телефонных разговорах 7 августа Уиткофф сообщил нескольким европейским лидерам, что «Путин готов уйти из украинских областей Запорожья и Херсона в обмен на то, что Киев уступит Донецк и Луганск». На следующий день, однако, в другом телефонном брифинге, инициированном госсекретарём Марко Рубио с европейскими советниками по безопасности, посол пересказал ситуацию иначе — заявив, что Путин таких предложений не делал.
Ранее, 21 августа, Reuters писало, что Москва требует от Украины полного отказа от Донбасса; в противном случае спецоперация продолжится. Варианты урегулирования, о которых идёт речь, включают трёхстороннее соглашение с участием США или возвращение к Стамбульскому формату 2022 года.
Киев настаивает на гарантиях безопасности от Запада; одним из предложенных вариантов является размещение на Украине европейских сил под руководством США, чего Россия категорически не приемлет, опасаясь появления контингента стран НАТО на украинской территории.
