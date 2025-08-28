СМИ сообщили о нарушении Уиткоффом протокола при встрече с Путиным

28 августа 2025, 17:27

Reuters: Уиткофф встретился с Путиным без стенографиста и нарушил протокол

Владимир Путин и Стивен Уиткофф (Фото: kremlin.ru)

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф 6 августа прибыл на встречу с Владимиром Путиным в Кремль без стенографиста и представителя Госдепартамента, нарушив обычный протокол, сообщает Reuters со ссылкой на источники.