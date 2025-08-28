Губернатор Саратовской области дал Путину одно обещание
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин доложил президенту РФ Владимиру Путину о проблемах при строительстве жилья в регионе. Полная расшифровка встречи опубликована на сайте Кремля.
Говоря о переселении из аварийного жилья и влиянии сокращения ипотечного кредитования, Бусаргин пообещал улучшить показатели. По его словам, из запланированных 710 тыс. кв. м за два года переселили 230 тыс. кв. м — это около 13 тыс. человек; программа по расселению продолжается. Что касается ввода жилья, в прошлом году в регионе было сдано 1,150 млн кв. м, на этот год поставлена задача — 1,250 млн кв. м.
Губернатор указал, что основная проблема — замедление строительства в связи с введением требований по включению объектов социальной инфраструктуры в застройку. Президент выслушал доклад и поручил обратить внимание на эти вопросы.
Ранее председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что пострадавшим от взрыва бытового газа 7 июля в саратовском Ершове необходимо помочь с жильем; по его словам, для таких случаев есть маневренный фонд, из которого можно оказать поддержку.
