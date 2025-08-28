Губернатор Саратовской области дал Путину одно обещание

28 августа 2025, 16:53

Бусаргин пообещал Путину подтянуть показатели по жилищному строительству

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин доложил президенту РФ Владимиру Путину о проблемах при строительстве жилья в регионе. Полная расшифровка встречи опубликована на сайте Кремля.