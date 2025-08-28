Достижения.рф

Встречи Путина и Зеленского не будет, заявил канцлер ФРГ Мерц

Фото: iStock/opolja

Встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не будет. С таким заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, слова которого приводит Telegram-канал Readovka.



Иных подробностей немецкий политик не привёл.

При этом несколько дней назад Мерц заявил, что «потребуется ещё большее давление», если Москва не согласится на встречу Путина с главой киевского режима. По его словам, Евросоюз «разрабатывает дальнейшие санкции». Такое заявление прозвучало на совместной пресс-конференции канцлера ФРГ с канадским премьер-министром Марком Карни.

В связи с этим пока остаётся непонятным, последуют ли какие-либо новые ограничения в случае непроведения встречи не по инициативе Кремля.

Анастасия Чинкова

