Встречи Путина и Зеленского не будет, заявил канцлер ФРГ Мерц
Встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не будет. С таким заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, слова которого приводит Telegram-канал Readovka.
Иных подробностей немецкий политик не привёл.
При этом несколько дней назад Мерц заявил, что «потребуется ещё большее давление», если Москва не согласится на встречу Путина с главой киевского режима. По его словам, Евросоюз «разрабатывает дальнейшие санкции». Такое заявление прозвучало на совместной пресс-конференции канцлера ФРГ с канадским премьер-министром Марком Карни.
В связи с этим пока остаётся непонятным, последуют ли какие-либо новые ограничения в случае непроведения встречи не по инициативе Кремля.
