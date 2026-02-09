Стало известно, как изменятся цены на кофе из-за сокращения поставок зёрен

09 февраля 2026, 12:40

Глава «Росчайкофе»: цены на кофе растут из-за издержек внутри страны

Фото: Istock/iWichy

В России ожидается рост цен на кофе. Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что это не связано напрямую со снижением поставок зёрен из Бразилии.





В беседе с «NEWS.ru» Чантурия пояснил, что стоимость формируют внутренние факторы.

«Дефицита кофе в РФ нет. Он в достаточном объёме завозится. Ценообразование зависит не только от стоимости сырья. На цену влияет много факторов, например, стоимость переработки сырья, которая в основном сконцентрирована в России, упаковка. Мы, как производители, к розничным ценам прямого отношения не имеем, их устанавливает магазин», — пояснил Рамаз Отариевич.