В РФ проходит 12-й Всероссийский ежегодный литконкурс «Герои Великой Победы».
12-й Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы» проходит для формирования чувства патриотизма у подрастающего поколения.
Кроме того, его цель — сохранение и увековечение памяти о героизме советских солдат, мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, военнослужащих — участников локальных войн и военных конфликтов, а также воспитание у молодежи патриотизма и гордости за подвиги защитников Отечества и сохранение военно-исторического наследия России.
Как отметили организаторы, сегодня эти аспекты приобретают не только социальное, но и важное государственное значение. Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы» проводится на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и текст песни эпического, исторического и военно‑патриотического содержания.
Подробная информация есть на сайте.
