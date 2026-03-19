Стало известно, как любовь к пиву по пятницам влияет на репродуктивную систему

Уролог Гладышев: никотин и алкоголь снижают репродуктивную функцию у мужчин

Врач-уролог Владислав Гладышев рекомендовал мужчинам отказаться от алкоголя и никотина за полгода до зачатия.





В беседе с «Газетой.Ru» Гладышев пояснил, что никотин ухудшает микроциркуляцию сосудов и вредит формированию сперматозоидов.

«Пиво провоцирует ожирение — это известный факт. А в жиру, непосредственно в жировой ткани образуется, существует фермент — ароматаза, который трансформирует мужской половой гормон в женоподобный. Мы рекомендуем к беременности готовиться в течение полугода — как мужчинам, так и женщинам», — заявил эксперт.