Стало известно, как любовь к пиву по пятницам влияет на репродуктивную систему
Уролог Гладышев: никотин и алкоголь снижают репродуктивную функцию у мужчин
Врач-уролог Владислав Гладышев рекомендовал мужчинам отказаться от алкоголя и никотина за полгода до зачатия.
В беседе с «Газетой.Ru» Гладышев пояснил, что никотин ухудшает микроциркуляцию сосудов и вредит формированию сперматозоидов.
«Пиво провоцирует ожирение — это известный факт. А в жиру, непосредственно в жировой ткани образуется, существует фермент — ароматаза, который трансформирует мужской половой гормон в женоподобный. Мы рекомендуем к беременности готовиться в течение полугода — как мужчинам, так и женщинам», — заявил эксперт.Он отметил, что россияне часто обращаются к врачам для планирования беременности. Помимо этого, Гладышев сообщил, что бесплодие «помолодело»: за 40 лет норма содержания сперматозоидов упала со 120 до 15 миллионов на миллилитр.