Юрист назвала единственную законную причину отказа банка в приёме наличных
Отказ банка принять наличные может быть законным только в одном случае — если в отделении нет кассового узла. Об этом рассказала в беседе с РИА Новости директор по правовым вопросам сервиса «Сравни» Юлия Суворова.
По её словам, во всех остальных ситуациях банки и их подразделения обязаны принять наличные и выполнить запрашиваемую клиентом операцию. Если человек всё же получил отказ, сначала рекомендуется уточнить его причину и обратиться в банк за разъяснениями. В случаях, когда решить вопрос самостоятельно не вышло, можно направить обращение в Банк России или Роспотребнадзор.
Суворова также напомнила, что банки обязаны принимать рубль по нарицательной стоимости по всей России, и никакие внутренние регламенты не могут этого отменить.
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