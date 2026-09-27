Юрист назвала единственную законную причину отказа банка в приёме наличных

27 сентября 2026, 03:57

Юрист Суворова: Банк может отказаться принять наличные при отсутствии кассового узла

Фото: iStock/SSV-Photo

Отказ банка принять наличные может быть законным только в одном случае — если в отделении нет кассового узла. Об этом рассказала в беседе с РИА Новости директор по правовым вопросам сервиса «Сравни» Юлия Суворова.