В России могут пересмотреть правила возврата товаров, купленных на маркетплейсах

27 сентября 2026, 07:08

Глава ЦСР Смелов: В России могут изменить правила возврата товаров на маркетплейсах

Фото: iStock/Tevarak

Правила возврата товаров, приобретённых на маркетплейсах, могут изменить. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.





По его словам, продавцы на онлайн-площадках всё чаще сталкиваются с покупателями, которые отправляют назад товары надлежащего качества. Законодательство о защите прав потребителей, вероятно, потребует точечной корректировки.





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«Насколько мне известно, донастройка законодательства будет. (...) Правительство будет наделено полномочиями определять категории товаров, для которых будет установлен особый порядок возврата и отказа от покупки», — подчеркнул Смелов.