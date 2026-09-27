В России могут пересмотреть правила возврата товаров, купленных на маркетплейсах
Глава ЦСР Смелов: В России могут изменить правила возврата товаров на маркетплейсах
Правила возврата товаров, приобретённых на маркетплейсах, могут изменить. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.
По его словам, продавцы на онлайн-площадках всё чаще сталкиваются с покупателями, которые отправляют назад товары надлежащего качества. Законодательство о защите прав потребителей, вероятно, потребует точечной корректировки.
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Смелов считает, что для некоторых категорий возврат стоит ограничить. Речь о товарах, которые нельзя свободно вернуть и в обычной офлайн-рознице (например, лекарства). Для парфюмерии, косметики, электроники и ряда других позиций порядок возврата разумно приблизить к правилам традиционной торговли — после того, как покупатель осмотрел заказ и подтвердил его получение.
Глава ЦСР также указал на необходимость сделать контроль за возвратами прозрачнее для продавцов. Бывает, что предприниматель видит много отказов, а позже выясняет: товар повредили на одном из этапов логистики и он потерял вид. Если все такие издержки перекладывать на продавца, он в итоге заложит их в цену.
«Насколько мне известно, донастройка законодательства будет. (...) Правительство будет наделено полномочиями определять категории товаров, для которых будет установлен особый порядок возврата и отказа от покупки», — подчеркнул Смелов.