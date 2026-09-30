Стало известно, как наказать шумного соседа

30 сентября 2026, 11:40

Фото: Istock/AntonioGuillem

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, какие правовые инструменты помогут жильцу, который страдает от шумных соседей за стеной.





В беседе с RT специалист отметил, что сначала стоит поговорить: иногда люди не понимают, что их слышно. Если беседа не помогла, можно подключить управляющую компанию через «Госуслуги.Дом».

«Параллельно стоит завести тетрадь и записывать каждый случай: дата, время, что именно было слышно. Это пригодится дальше. При шуме после 23 часов можно вызывать полицию. Приезд наряда уже фиксирует нарушение. Затем имеет смысл написать заявление участковому. В нём указать даты, время, характер шума и то, что вы пытались договориться», — добавил эксперт.