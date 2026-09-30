Стало известно, как наказать шумного соседа
Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, какие правовые инструменты помогут жильцу, который страдает от шумных соседей за стеной.
В беседе с RT специалист отметил, что сначала стоит поговорить: иногда люди не понимают, что их слышно. Если беседа не помогла, можно подключить управляющую компанию через «Госуслуги.Дом».
«Параллельно стоит завести тетрадь и записывать каждый случай: дата, время, что именно было слышно. Это пригодится дальше. При шуме после 23 часов можно вызывать полицию. Приезд наряда уже фиксирует нарушение. Затем имеет смысл написать заявление участковому. В нём указать даты, время, характер шума и то, что вы пытались договориться», — добавил эксперт.Бондарь подчеркнул, что за шум отвечает статья 6.4 КоАП РФ, а конкретные штрафы устанавливают регионы. Если полиция бездействует, можно обратиться в прокуратуру, жилищную инспекцию и Роспотребнадзор. Ещё один путь — гражданский иск о компенсации морального вреда по статьям 151 и 1099 ГК РФ.