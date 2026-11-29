Стало известно, как не переесть в новогоднюю ночь
Главный внештатный диетолог минздрава Приморья Ольга Ямилова рассказала, как не переесть в новогоднюю ночь. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, не стоит отказываться от гастрономических удовольствий, однако необходимо контролировать размер порций. Попробуйте понемногу от каждого блюда, используя маленькую ложку, и наслаждайтесь вкусом, не отвлекаясь на посторонние вещи, посоветовала специалист.
Согласно мнению врача, важно учитывать размер тарелки. Вместимость большой тарелки может ввести в заблуждение относительно количества съеденного. Также рекомендуется не оставаться за столом после трапезы, а сделать паузу и вернуться к еде, когда снова почувствуете голод.
Кроме того, Ямилова рекомендовала выпивать стакан воды перед едой. Это активизирует работу желудка и поможет избежать переедания. На праздничный стол лучше поставить воду, несладкий компот или домашний лимонад из цитрусовых с мятой. Алкоголь способен усилить аппетит, поэтому его лучше исключить, заключила диетолог.
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