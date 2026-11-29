29 ноября 2026, 09:09

Диетолог Ямилова: избежать переедания можно, если выпить стакан воды перед едой

Фото: iStock/Andrey Nikitin

Главный внештатный диетолог минздрава Приморья Ольга Ямилова рассказала, как не переесть в новогоднюю ночь. Об этом сообщает РИА Новости.