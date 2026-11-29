29 ноября 2026, 07:19

Врач Каминарская: Полностью исключать сахар ради здоровья необходимости нет

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Полный отказ от сладкого часто воспринимают как безусловно полезный шаг, однако это не совсем так. Об этом сообщила эндокринолог, диетолог, эксперт телеканала «Доктор» Юлия Каминарская, передает «Лента.ру».