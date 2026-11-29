Россиянам опровергли главное заблуждение об отказе от сахара
Полный отказ от сладкого часто воспринимают как безусловно полезный шаг, однако это не совсем так. Об этом сообщила эндокринолог, диетолог, эксперт телеканала «Доктор» Юлия Каминарская, передает «Лента.ру».
Специалист указала, что уменьшение потребления продуктов с высоким содержанием добавленного сахара может быть полезным, особенно если раньше их было много. Однако полное «обновление» организма эта мера не обеспечит.
Врач подчеркнула, что для здоровья нет необходимости полностью отказываться от сахара. В подтверждение своих слов она привела рекомендацию Всемирной организации здравоохранения, которая советует ограничивать потребление свободных сахаров до уровня менее 10% от суточной калорийности, вместо того чтобы стремиться к их полному исключению.
Каминарская отметила, что строгие ограничения, включая полный запрет на сахар, не принесут дополнительных преимуществ для организма и могут негативно повлиять на отношение человека к еде. Жёсткое разделение продуктов на «правильные» и «запрещённые» у некоторых людей способно усилить внимание к еде и развить расстройство пищевого поведения, пояснила она.
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