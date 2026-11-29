29 ноября 2026, 08:27

Роскачество: Брокколи, чечевица и грецкие орехи полезны для здоровья печени

Фото: iStock/eyewave

Неправильное питание, избыток сахара и продуктов глубокой переработки могут повышать риск развития метаболических нарушений, в том числе жировой болезни печени. Об этом сообщили в Центре компетенций по развитию продукции на растительной основе Роскачества, передает «Лента.ру».