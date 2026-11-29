Названы три полезных для здоровья печени продукта
Неправильное питание, избыток сахара и продуктов глубокой переработки могут повышать риск развития метаболических нарушений, в том числе жировой болезни печени. Об этом сообщили в Центре компетенций по развитию продукции на растительной основе Роскачества, передает «Лента.ру».
Печень играет ключевую роль в организме: она участвует в обмене белков, жиров и углеводов, регулирует уровень глюкозы и способствует выведению токсинов. Для поддержания её функций необходимо сбалансированное питание, богатое клетчаткой, витаминами и другими биологически активными компонентами.
Среди продуктов, полезных для печени, эксперты выделяют брокколи. Этот овощ содержит клетчатку, витамин С и глюкозинолаты. Глюкозинолаты активно участвуют в работе ферментов, включая те, что отвечают за метаболизм. Также полезным продуктом является чечевица, богатая растительным белком, клетчаткой и фолатами, отметили специалисты.
Ещё одним важным продуктом для здоровья печени Роскачество назвало грецкие орехи. Они содержат ненасыщенные жирные кислоты, витамин Е и полифенолы, обладающие антиоксидантными свойствами. Однако из-за высокой калорийности этот продукт рекомендуется употреблять в умеренных количествах, предупредили эксперты.
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