Онколог оценил шансы человечества на полную победу над раком
Полная победа над раком маловероятна, однако современные вакцины способны снизить смертность от некоторых форм онкологических заболеваний. Такое заявление сделал в беседе с РИА Новости онколог и эксперт благотворительного фонда «Онкологика» Антон Саад.
Специалист объяснил, что рак представляет собой не одну болезнь, а сотни генетически разнородных заболеваний. Поэтому полностью победить его не удастся даже при самых совершенных вакцинах.
Саад добавил, что если под «победой» понимать превращение некоторых форм рака в хронические контролируемые состояния или снижение смертности благодаря вакцинации, то достижение такой цели становится намного более реальным. Однако эксперт повторил: ликвидировать все онкологические заболевания, как когда-то удалось с натуральной оспой, в ближайшем будущем невозможно.
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