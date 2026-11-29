29 ноября 2026, 06:20

Онколог Саад: Полная победа над раком маловероятна даже при самых идеальных вакцинах

Фото: iStock/MargJohnsonVA

Полная победа над раком маловероятна, однако современные вакцины способны снизить смертность от некоторых форм онкологических заболеваний. Такое заявление сделал в беседе с РИА Новости онколог и эксперт благотворительного фонда «Онкологика» Антон Саад.