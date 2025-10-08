Стало известно, как не выйти на работу и сохранить деньги
Директор по персоналу сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, что задержка заработной платы приводит к серьезным последствиям для работодателей.
Если работник не получает зарплату более 15 дней, он вправе приостановить свою деятельность. Для этого необходимо уведомить руководство письменно, как указано в статье 142 Трудового кодекса России. В таком случае человек сохраняет среднюю зарплату.
Санина в беседе с RT отметила, что сотрудник должен вернуться на работу не позднее следующего дня после получения уведомления, что зарплата будет выплачена. Однако есть исключения. Например, в условиях военного или чрезвычайного положения правила могут измениться.
Специалист добавила, что некоторые категории работников, такие как государственные служащие и сотрудники, обеспечивающие жизнедеятельность населения, не могут самовольно покинуть свои рабочие места.
