Стало известно, как не выйти на работу и сохранить деньги

08 октября 2025, 09:00

HR-директор Санина: при задержке зарплаты на 15 дней можно перестать работать

Фото: iStock/coffeekai

Директор по персоналу сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, что задержка заработной платы приводит к серьезным последствиям для работодателей.