Овечкина позвали на работу в Госдуму

Фото: iStock/Konstantin Aksenov
Депутат Дмитрий Свищев допустил, что российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин мог бы пойти на работу Госдуму после того, как завершит карьеру в хоккее.
В беседе с NEWS.ru он заявил, что спортсмен мог бы «украсить» любую из ветвей власти в России — как исполнительную, так и законодательную.
«Овечкин круче Дзюбы»: экс-футболист Погребняк оценил рекорды российских спортсменов
Овечкин вышел на 9-е место в истории НХЛ по очкам в равных составах
Овечкин назвал мудрой идею проведения хоккейного матча между НХЛ и КХЛ
«Почему нет? У нас есть депутаты и сенаторы, которые были спортсменами. Есть хоккеисты: Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов. Величайшие спортсмены — сейчас величайшие политики. Большое количество легенд из других видов спорта», — поделился парламентарий.Читайте также:
«Овечкин круче Дзюбы»: экс-футболист Погребняк оценил рекорды российских спортсменов
Овечкин вышел на 9-е место в истории НХЛ по очкам в равных составах
Овечкин назвал мудрой идею проведения хоккейного матча между НХЛ и КХЛ
Данил Пономарев