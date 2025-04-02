Овечкин забил гол и сократил отставание от рекорда Гретцки до трех шайб

Фото: iStock/gorodenkoff
Российских нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в игре с «Бостоном» и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до трех шайб. Сейчас на счету бомбардира 891 гол.
Данная игра стала 74 в сезоне для «Вашингтона». Регулярный чемпионат завершится для команда, когда она отыграет 82 матча. На сегодняшний день «Вашингтон» находится на первом месте в восточной конференции, всего победив в 47 играх.
Напомним, что Александр Овечкин уже в этом сезоне может стать рекордсменом по общему числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на его счету 891 заброшенная шайба. Лидером по данному показателю является канадец Уэйн Гретцки который забил за карьеру 894 гола.
Читайте также:
Губерниев раскрыл свое мнение о возможном возвращении России к международным турнирам
Тренер СКА Ротенберг обматерил судью в матче Кубка Гагарина
Биатлонист Логинов заявил, что все спортсмены хотят участия России в мировых турнирах
Напомним, что Александр Овечкин уже в этом сезоне может стать рекордсменом по общему числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на его счету 891 заброшенная шайба. Лидером по данному показателю является канадец Уэйн Гретцки который забил за карьеру 894 гола.
Читайте также:
Губерниев раскрыл свое мнение о возможном возвращении России к международным турнирам
Тренер СКА Ротенберг обматерил судью в матче Кубка Гагарина
Биатлонист Логинов заявил, что все спортсмены хотят участия России в мировых турнирах
Иван Мусатов