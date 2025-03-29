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«Матч ТВ»: В КХЛ может появиться хоккейный клуб из США

Фото: istockphoto/LeArchitecto

Фото: istockphoto/LeArchitecto

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на волне потепления отношений между двумя странами может появиться команда из Соединённых Штатов. Как это в своё время произошло с клубом из Китая «Куньлунь Рэд Стар», который теперь базируется в подмосковных Мытищах.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близко знакомый с ситуацией. КХЛ является международной лигой, в которой на данный момент играют клубы из четырёх стран — России, Белоруссии, Казахстана и Китая. Ранее в чемпионатах КХЛ также принимали участие команды из Латвии, Словакии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Украины.

«Американский клуб может появиться в КХЛ на волне новой дружбы с США. Как произошло с российско‑китайскими отношениями, когда появился «Куньлунь». Нужен сильный управленец или инвестор. Команда может базироваться в условном Подольске, а набрать состав из американцев и канадцев, выступающих в Европе, не составит большого труда», — сказал собеседник сетевого издания.

Он также отметил, что никаких проблем со стороны Международной федерации хоккея (IIHF) ожидать не приходится, так как КХЛ теперь никак не связана с этой организацией.

Источник подчеркнул, что пока вопрос участия команда из США в турнирах КХЛ в лиге не обсуждался, но исключать этого нельзя. По его мнению, тут нужно лишь политическое волеизъявление.

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Теннисистка Касаткина заявила, что теперь будет представлять Австралию
29 марта 2025, 02:20

Дарья Касаткина (Фото: Instagram*/kasatkina)

Теннисистка Дарья Касаткина сменила гражданство и теперь будет представлять Австралию на соревнованиях. Об этом спортсменка рассказала в соцсетях.
«Я люблю находиться в Мельбурне и хочу как можно скорее обустроить здесь свой дом. С гордостью сообщаю, что теперь буду представлять свою новую родину Австралию в своей профессиональной теннисной карьере с этого момента», — прокомментировала свое решение Касаткина Instagram*.

Спортсменка отметила, что всегда будет гордиться своими корнями и уже с нетерпением ждет выступления под австралийским флагом.

На данный момент Касаткина находится на 12 строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации. К тому же она являлась второй ракеткой России, уступив лидерство Мирре Андреевой.

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Чемпионат страны по летнему биатлону состоится в Тюмени
28 марта 2025, 20:16

Фото: istockphoto/Sandris Veveris

Чемпионат России по летнему биатлону пройдет в Тюмени, сообщает портал «РБ Спорт». Уточняется, что проект календаря соревнований по биатлону 2024-25 приняли в Ханты-Мансийске на тренерском совете.
В него входят два летних старта, запланированных на сентябрь. Первый этап состоится в Сочи. Второй — в Тюмени. Календарь соревнований зимнего сезона менее интенсивный, нежели 2023-24. Его синхронизируют с международными стартами.

Перед этим стало известно, что биатлонистка Елизавета Каплина готова поехать на ОИ-2026 в нейтральном статусе. Спортсменка поделилась впечатлениями от прошедшего чемпионата мира. По ее словам, наблюдать было интересно.

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#мир
#россия
#спорт
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#биатлон
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Мусаев раскрыл преимущество ЦСКА над «Зенитом» и «Спартаком»
Преимущество ЦСКА над «Зенитом» и «Спартаком» в голоде к трофеям
28 марта 2025, 18:43

Фото: istockphoto/Rost-9D

Бомбардир ЦСКА Тамерлан Мусаев считает, что преимущество армейцев перед петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» заключается в голоде к трофеям. Своим мнением нападающий поделился с порталом «РБ Спорт».
«Я думаю, что у нас больше голода к трофеям, чем у «Зенита» и «Спартака». Этот голод может нами двигать. Мы хотим больше, чем другие», — ответил собеседник на соответствующий вопрос.

Он добавил, что уверен в силах своего клуба на все сто процентов. По мнению Мусаева, ЦСКА может рассчитывать на многое, однако, по его словам, все будет видно по результатам. ЦСКА сейчас находится на шестом месте в турнирной таблице.

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#россия
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#футбол
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Биатлонистка Каплина готова выступать на ОИ-2026 в нейтральном статусе
28 марта 2025, 17:39

Фото: istockphoto/vlado85rs

Российская биатлонистка Елизавета Каплина готова выступать на Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе. Об этом она заявила в беседе с Metaratings.ru.
«Если будет оптимальная форма, то почему бы не поехать в Милан под нейтральным статусом и бороться за «золото»? Всё равно все знают, что мы из России», — прокомментировала Каплина.
Она добавила, что смотрела прошедший чемпионат мира и болела за спортсменку из Франции Лу Жанмонно. По словам Каплиной, наблюдать было интересно. Спортсменка резюмировала, что смогла бы составить конкуренцию выступающим. Российских биатлонистов отстранили от участия в международных турнирах после февраля 2022 года.

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#мир
#россия
#спорт
#биатлон
#олимпиада
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Антон Миранчук высказался о возможном матче сборной России и Уругвая
Антон Миранчук: Уругвай — хорошая команда
28 марта 2025, 17:05

Фото: iStock/gorodenkoff

Атакующий полузащитник швейцарского «Сьона» и сборной России Антон Миранчук после матча с Замбией назвал команду Уругвая хорошей на фоне информации о возможном проведении матча между российской и уругвайской сборными.
«Обещают матч с Уругваем? Уругвай – хорошая команда. Против кого бы я ещё хотел сыграть, помимо Уругвая? А какая разница? Это не важно», — сказал Миранчук в беседе с Metaratings.ru.

Напомним, футболист был капитаном российской сборной на матче со сборной Замбии. Он провёл на поле все 90 минут.

Ранее стало известно, что сборные России и Уругвая могут провести товарищеский матч в ноябре 2025 года. Игра пройдет в Москве. По словам президента Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо, стороны уже достигли устных договоренностей относительно проведения этой встречи.

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