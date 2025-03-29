«Матч ТВ»: В КХЛ может появиться хоккейный клуб из США

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В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на волне потепления отношений между двумя странами может появиться команда из Соединённых Штатов. Как это в своё время произошло с клубом из Китая «Куньлунь Рэд Стар», который теперь базируется в подмосковных Мытищах.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близко знакомый с ситуацией. КХЛ является международной лигой, в которой на данный момент играют клубы из четырёх стран — России, Белоруссии, Казахстана и Китая. Ранее в чемпионатах КХЛ также принимали участие команды из Латвии, Словакии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Украины.
Источник подчеркнул, что пока вопрос участия команда из США в турнирах КХЛ в лиге не обсуждался, но исключать этого нельзя. По его мнению, тут нужно лишь политическое волеизъявление.
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«Американский клуб может появиться в КХЛ на волне новой дружбы с США. Как произошло с российско‑китайскими отношениями, когда появился «Куньлунь». Нужен сильный управленец или инвестор. Команда может базироваться в условном Подольске, а набрать состав из американцев и канадцев, выступающих в Европе, не составит большого труда», — сказал собеседник сетевого издания.Он также отметил, что никаких проблем со стороны Международной федерации хоккея (IIHF) ожидать не приходится, так как КХЛ теперь никак не связана с этой организацией.
Источник подчеркнул, что пока вопрос участия команда из США в турнирах КХЛ в лиге не обсуждался, но исключать этого нельзя. По его мнению, тут нужно лишь политическое волеизъявление.
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Александр Бойцов