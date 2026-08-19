Врач ДРКБ Татарстана объяснила, как уберечь ребёнка от отравления бытовой химией
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Детской республиканской клинической больницы Татарстана Нана Пантелеева объяснила, как предотвратить отравление ребёнка лекарствами и бытовой химией.
В беседе с «Татар-информом» Пантелеева подчеркнула, что основная мера безопасности — хранить все опасные вещества вне зоны доступа детей.
«Нередко отравления случаются, когда ребёнок получает доступ к бытовой химии: стиральным порошкам, отбеливателям, растворителям, которые хранятся в прямой доступности, да ещё и не в той посуде. Например, малыш привык пить из определённого стакана, а в этом стакане почему-то оставили химическое средство. Он пробежит рядом и выпьет это как простую воду, ни о чём не подозревая», — объяснила врач.Кроме того, специалист отметила, что многие причины детского травматизма и трагических случаев можно предотвратить.