Суммарная годовая выручка резидентов ОЭЗ «Дубна» превысила 100 миллиардов рублей
Объём выручки компаний-резидентов особой экономической зоны «Дубна» по итогам прошлого года составил более 100 миллиардов рублей. Такую информацию привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Таким образом, выручка выросла примерно на 17%.
«Годовой объём выручки резидентов ОЭЗ «Дубна» в 2025 году, по последним данных, увеличился почти на 17% и достиг отметки в 100 миллиардов рублей. В 2024 году этот показатель составил чуть менее 86 миллиардов», – уточнила Зиновьева.При этом в прошлом году резиденты ОЭЗ увеличивали штаты своих работников. Число высококвалифицированных специалистов выросло на 13%. Количество созданных на площадке рабочих мест по итогам 2025 года достигло 10 500. Средний уровень зарплаты на предприятиях ОЭЗ составил порядка 130 000 рублей.
«В юбилейный год ОЭЗ «Дубна» сохраняет высокие темпы развития и подтверждает статус одной из самых привлекательных площадок для высокотехнологичного бизнеса. К началу текущего года на нашей инновационной площадке реализуют проекты 150 резидентов», – сказал гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.По его словам, такие результаты стали возможны благодаря поддержке правительства Московской области, эффективной работе управляющей компании и самих резидентов.