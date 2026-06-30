Врач рассказала, как не заболеть при использовании кондиционера в жару

30 июня 2026, 17:13

Терапевт Чернышова: кондиционер может спровоцировать локальное переохлаждение

Фото: iStock/Lazy_Bear

Кондиционер может привести к развитию неприятных заболеваний при неправильном использовании. Об этом предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.





По ее словам, в жару нельзя сильно охлаждать воздух в помещении, поскольку резкий перепад может привести к переохлаждению организма, что чревато развитием ОРВИ. Так, при работающем кондиционере разница температуры в комнате не должна превышать уличную более чем на 5 °С.





«Опаснее всего, когда струя воздуха из кондиционера направлена на человека. В этом случае развивается локальное переохлаждение и мышечный спазм, который приводит к миозиту — воспалению мышц, из-за чего невозможно бывает изменить позу от резкой боли», — отметила Чернышова в разговоре с Москвой 24.