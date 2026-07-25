Стало известно, как продавцы пытаются скрыть «раковую болезнь» автомобиля
Ржавчина ведёт себя как онкологическое заболевание — если не вычистить её в ноль, то потом проявятся «метастазы». Об этом сообщил RT автомобильный эксперт Дмитрий Попов.
Согласно его мнению, существует множество методов, чтобы скрыть следы ржавчины. Один из них — это очистка поверхности и нанесение краски. Важно, чтобы краска была подобрана в тон, подчеркнул он.
Попов отметил, что особое внимание следует уделить местам, где металлические элементы соприкасаются друг с другом. Кроме того, необходимо проверить все скрытые полости и пространства. Если невозможно физически добраться до них, можно оценить состояние изнутри с помощью белой ткани, добавил он. По его словам, значительное количество ржавых участков скрыто за уплотнителями и пластиковыми накладками.
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