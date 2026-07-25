Стало известно, как продавцы пытаются скрыть «раковую болезнь» автомобиля

25 июля 2026, 13:39

Автоэксперт Попов: продавец авто может скрывать ржавые элементы

Фото: iStock/Scharfsinn86

Ржавчина ведёт себя как онкологическое заболевание — если не вычистить её в ноль, то потом проявятся «метастазы». Об этом сообщил RT автомобильный эксперт Дмитрий Попов.