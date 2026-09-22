Стало известно, как проверить квартиру перед покупкой и не столкнуться с проблемами

22 сентября 2026, 19:20

Риелтор рассказал, что проверить перед сделкой с недвижимостью

Фото: Istock / Nanci Santos

Покупка квартиры — это не только выбор подходящего района и согласование цены. Перед подписанием договора важно убедиться, что у недвижимости нет юридических проблем, которые могут обернуться серьезными последствиями уже после сделки.





О том, на что стоит обратить внимание покупателю, рассказал URA.RU вице-президент Российской гильдии риэлторов Владимир Каплинский. По словам эксперта, задача риелтора зависит от того, чьи интересы он представляет. Продавцу важно реализовать объект по адекватной цене и не затягивать продажу на несколько месяцев. Покупателю же необходимо подобрать жилье под свои возможности, не переплатить и убедиться в безопасности сделки.





«Риелтор — это агент, который обладает экспертизой по рынку недвижимости. И он может работать в интересах как продавца, так и покупателя», — объяснил Каплинский.

«Рекомендуется все же не напрямую покупать у собственников, а обращаться к агентам, которые будут действовать в интересах покупателя жилья, чтобы выяснить чистоту сделки», — отметил эксперт.