Стало известно, как проверить квартиру перед покупкой и не столкнуться с проблемами
Риелтор рассказал, что проверить перед сделкой с недвижимостью
Покупка квартиры — это не только выбор подходящего района и согласование цены. Перед подписанием договора важно убедиться, что у недвижимости нет юридических проблем, которые могут обернуться серьезными последствиями уже после сделки.
О том, на что стоит обратить внимание покупателю, рассказал URA.RU вице-президент Российской гильдии риэлторов Владимир Каплинский. По словам эксперта, задача риелтора зависит от того, чьи интересы он представляет. Продавцу важно реализовать объект по адекватной цене и не затягивать продажу на несколько месяцев. Покупателю же необходимо подобрать жилье под свои возможности, не переплатить и убедиться в безопасности сделки.
«Риелтор — это агент, который обладает экспертизой по рынку недвижимости. И он может работать в интересах как продавца, так и покупателя», — объяснил Каплинский.Специалист также должен помочь сторонам договориться о ключевых условиях — стоимости квартиры, сроках сделки и передачи жилья. При этом одна из главных задач агента заключается в том, чтобы сделка прошла законно и не создала проблем для нового собственника в будущем.
Перед покупкой недвижимости необходимо проверить юридическую историю объекта. В частности, специалист обращает внимание на возможные незаконные перепланировки, судебные споры, долги и обременения.
Во многих агентствах такую проверку проводят совместно с юридическими службами. Для этого используются специальные программы и базы, которые позволяют оперативно получить информацию об объекте.
«Рекомендуется все же не напрямую покупать у собственников, а обращаться к агентам, которые будут действовать в интересах покупателя жилья, чтобы выяснить чистоту сделки», — отметил эксперт.Отдельно важно понимать, кто именно представляет риелтор. По словам Каплинского, оплачивает услуги агента обычно та сторона, которая первой обратилась к нему и в чьих интересах он работает. Это может быть как продавец, так и покупатель.