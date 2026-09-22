У аэропорта в Кемерове заметили медведя

22 сентября 2026, 18:35

Фото: iStock/JMrocek

Члены оперативной мобильной группы провели ночной рейд в окрестностях Кемерова после сообщения о медведе, который разгуливает в районе аэропорта. Об этом рассказали в Минлескомплекса и охотхозяйства региона.





По данным VSE42.RU, 19 сентября инспекторы вместе с охотниками отправились на поиски хищника, вооружившись пиротехническими устройствами, производящими шум. Однако обнаружить хищника не удалось.





«В районе Кемеровского аэропорта действительно были обнаружены следы медведя. Зверь подходил к неогороженной и неохраняемой пасеке в ночь с пятницы на субботу, с 18 на 19 сентября. Хозяин перевез пасеку в другое место и огородил ее электронным пастухом», — говорится в материале.