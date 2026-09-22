У аэропорта в Кемерове заметили медведя
Члены оперативной мобильной группы провели ночной рейд в окрестностях Кемерова после сообщения о медведе, который разгуливает в районе аэропорта. Об этом рассказали в Минлескомплекса и охотхозяйства региона.
По данным VSE42.RU, 19 сентября инспекторы вместе с охотниками отправились на поиски хищника, вооружившись пиротехническими устройствами, производящими шум. Однако обнаружить хищника не удалось.
«В районе Кемеровского аэропорта действительно были обнаружены следы медведя. Зверь подходил к неогороженной и неохраняемой пасеке в ночь с пятницы на субботу, с 18 на 19 сентября. Хозяин перевез пасеку в другое место и огородил ее электронным пастухом», — говорится в материале.
Отмечается, что после принятых мер по отпугиванию медведя его больше не видели. Тем не менее патрулирование территории продолжается.
Тем временем «Сiбдепо» пишет, что хищника также заметили в селе Терентьевское. По словам очевидцев, медведь ел яблоки. Люди сразу сообщили о диком звере в непосредственной близости. Территорию осматривают сотрудники лицензированного охотсоюза.