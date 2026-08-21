Врач назвал пользу и вред кофе с корицей
Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в интервью «Ленте.ру» назвал пользу и вред кофе с корицей.
По словам специалиста, корица содержит антиоксиданты и может способствовать регулированию уровня сахара в крови. Однако чрезмерное употребление этой специи может негативно сказаться на печени из-за содержания кумарина и быть вредным при некоторых заболеваниях. Количество кумарина варьируется в зависимости от вида корицы: в наиболее распространённом варианте, который обычно встречается в продаже, его значительно больше, тогда как в цейлонской корице кумарина гораздо меньше, что делает её более предпочтительной для регулярного потребления, отметил Умнов.
Важно учитывать возможные индивидуальные реакции, такие как аллергия. У некоторых людей даже запах корицы может вызвать головную боль или сильное чихание. Кроме того, корица может раздражать слизистую оболочку желудка. Некоторые люди увеличивают потребление корицы в надежде на значительное снижение веса, ускорение метаболизма или лечение диабета, но стоит помнить, что корица не является лекарственным средством, заключил хирург.
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