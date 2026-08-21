Врач назвал пользу и вред кофе с корицей

21 августа 2026, 08:20

Врач Умнов: Избыток корицы создает нагрузку на печень

Фото: iStock/Olga Yastremska

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в интервью «Ленте.ру» назвал пользу и вред кофе с корицей.