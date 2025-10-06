Телефонный разговор Путина и Нетаньяху коснулся сектора Газа, Ирана и Сирии
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается на сайте Кремля.
Стороны обсудили развитие событий на Ближнем Востоке, включая план нормализации в секторе Газа, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Путин подтвердил позицию России по комплексному урегулированию палестинского вопроса.
Кроме того, президенты обменялись мнениями по другим региональным вопросам. В частности, обсуждалась необходимость поиска переговорных решений по ситуации вокруг иранской ядерной программы и дальнейшей стабилизации в Сирии.
