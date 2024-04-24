Стало известно, как распознать юриста-афериста

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Среди юридических организаций и частных специалистов встречаются мошенники, которые могут выманить у клиента большие суммы денег, а проблему не решить. Об этом сообщает «Секрет фирмы» со ссылкой на юриста Марию Яковлеву и адвоката Владимира Воронина.
Адвокат отметила, что аферисты часто обещают клиенту желаемый результат, даже не проведя полное изучение документов. Однако редко можно быть уверенным в исходе дела до тщательного его изучения. Кроме того, никто не может гарантировать, какое решение примет суд.
Мошенники часто настаивают на быстрой подписи договора, а также немедленной оплате. Чтобы заставить клиента согласиться на услуги, они могут запугивать ужасающими последствиями по делу. Она подчеркнула, что они используют страх специально, чтобы клиент почувствовал необходимость в их «спасительных» услугах. Нечестные юристы часто скрывают информацию о своем опыте. Профессиональные специалисты всегда готовы рассказать о своих навыках.
Они предупредили, что не желание заключать понятный и прозрачный договор может свидетельствовать о том, что они не собираются придерживаться профессиональных стандартов.
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Мошенники часто настаивают на быстрой подписи договора, а также немедленной оплате. Чтобы заставить клиента согласиться на услуги, они могут запугивать ужасающими последствиями по делу. Она подчеркнула, что они используют страх специально, чтобы клиент почувствовал необходимость в их «спасительных» услугах. Нечестные юристы часто скрывают информацию о своем опыте. Профессиональные специалисты всегда готовы рассказать о своих навыках.
Они предупредили, что не желание заключать понятный и прозрачный договор может свидетельствовать о том, что они не собираются придерживаться профессиональных стандартов.
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Дарья Осипова