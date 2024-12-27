Стало известно, как россияне оценивают работу Путина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)Путин подписал указ о выплатах детям военнопленных или пропавших без вести
По результатам последнего опроса ФОМ, подавляющее большинство россиян положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что 80% респондентов выразили мнение, что Путин «скорее хорошо» выполняет свои обязанности, в то время как лишь 9% высказались против. Доверие к президенту также остается высоким: 78% граждан РФ заявили, что доверяют ему, тогда как 12% выразили недоверие.
Вопросы о работе правительства также получили положительные оценки. Более половины опрошенных (51%) отметили, что хорошо оценивают деятельность правительства страны, а 58% россиян считают, что глава правительства Михаил Мишустин успешно справляется со своими обязанностями. Недовольство его работой выразили 13% респондентов.
Кроме того, в рамках опроса респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. 43% участников опроса заявили, что проголосовали бы за партию «Единая Россия». На втором месте по популярности оказалась ЛДПР с 9%, далее следуют КПРФ с 8%, а также партии «Новые люди» и «Справедливая Россия», за которые проголосовали бы по 2% опрошенных.
Опрос был проведен с 20 по 22 декабря 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов старше 18 лет из 104 населенных пунктов в 53 субъектах России. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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Вопросы о работе правительства также получили положительные оценки. Более половины опрошенных (51%) отметили, что хорошо оценивают деятельность правительства страны, а 58% россиян считают, что глава правительства Михаил Мишустин успешно справляется со своими обязанностями. Недовольство его работой выразили 13% респондентов.
Кроме того, в рамках опроса респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. 43% участников опроса заявили, что проголосовали бы за партию «Единая Россия». На втором месте по популярности оказалась ЛДПР с 9%, далее следуют КПРФ с 8%, а также партии «Новые люди» и «Справедливая Россия», за которые проголосовали бы по 2% опрошенных.
Опрос был проведен с 20 по 22 декабря 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов старше 18 лет из 104 населенных пунктов в 53 субъектах России. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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Дарья Осипова