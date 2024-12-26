Путин ответил на вопрос об окончании СВО одной фразой

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о возможности завершения украинского конфликта в грядущем году.
«Я в Бога верю, а Бог с нами», — сказал глава государства.Перед этим Путин отмечал, что Россия стремится к завершению боевых действий. Вместе с тем президент подчеркнул, что страна отвечает зеркальными ударами на атаки со стороны противника.
В рамках заседания коллегии МО РФ в середине декабря Путин заявлял, что текущий год является знаковым по достижению целей специальной военной операции на Украине. По его словам, бойцы ВС РФ прочно владеют инициативой по всей линии фронта.
Спецоперация на Украине длится с конца февраля 2022 года. В Кремле не единожды говорили о том, что боевые действия будут завершены, когда Россия достигнет поставленных целей.
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Никита Кротов