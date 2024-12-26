Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Киевский режим не может существовать без поддержки со стороны европейских союзников, заявил журналистам президент России Владимир Путин.
«Без европейской поддержки Украина не то что воевать, существовать не может», — сказал российский лидер на заседании Высшего Евразийского экономического совета.Перед этим глава государства подчеркивал, что Россия стремится к завершению кризиса на Украине.
В июне Путин предлагал Киеву завершить боевые действия. По его словам, Украина должна была отказаться от членства в альянсе НАТО, вывести войска с российских территорий, а также публично признать свой безъядерный статус. Киев проигнорировал предложение, начав предлагать свои так называемые «формулы мира».
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