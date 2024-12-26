Путин подписал указ о выплатах детям военнопленных или пропавших без вести

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате детям военных, попавших в плен или числящихся пропавшими без вести, в том числе в период участия в спецоперации. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов.
«В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки детям отдельных категорий военнослужащих постановляю: установить ежемесячную социальную выплату детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести в период участия в специальной военной операции», — говорится в документе.
Такая же выплата предусмотрена для военных, которые выполняют задачи на территориях проведения контртеррористической операции или специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики.
Выплаты будут соответствовать прожиточному минимуму, установленного в РФ для детей.
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Элина Позднякова