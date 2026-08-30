Зумеры начали массово скупать масляные «духи» с ладаном в церквях и мечетях
Зумеры открыли для себя нишевую парфюмерию в неожиданном месте — они массово скупают масляные духи на основе ладана в церквях и мечетях. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Выяснилось, что российская молодёжь активно ищет нестандартные ароматы и не ограничивается популярными композициями вроде Kirke, Lost Cherry или Santal 33. В тренде сейчас масла с нотами ладана, мускуса, мирры, уда, амбры, шафрана и розы.
Чтобы пользоваться такими духами, достаточно купить небольшой флакон и нанести несколько капель на кожу. Девушки отмечают, что запах сохраняется в течение всего дня. Этот аромат позволяет выделиться среди «нормисов» и заставляет окружающих ломать голову над тем, откуда исходит этот необычный шлейф.
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