Зумеры начали массово скупать масляные «духи» с ладаном в церквях и мечетях

30 августа 2026, 13:20

В России набирает популярность тренд на масляные духи из церквей и мечетей

Фото: Istock/Andrey Sayfutdinov

Зумеры открыли для себя нишевую парфюмерию в неожиданном месте — они массово скупают масляные духи на основе ладана в церквях и мечетях. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.